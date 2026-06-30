Вона заявила, що Німеччина має повернути "дешеву енергію з Росії".

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має припинити бойкот російської нафти, і пообіцяла відновити зв’язки з Росією після обіймання посади канцлера.

В інтерв’ю Reuters Вайдель заявила, що "Альтернатива для Німеччини" може виграти вибори у двох ключових федеральних землях у найближчі місяці, назвавши їх віхами на шляху до здобуття посади канцлера Німеччини вже на наступних національних виборах, які мають відбутися до 2029 року.

При цьому вона заявила, що Німеччина має повернути "дешеву енергію з Росії", оскільки вона забезпечувала успіх німецької економіки.

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"Втрата цієї енергії відкинула нас на роки назад. Було втрачено сотні тисяч робочих місць. Це зробило нас залежними від Сполучених Штатів, які продають нам енергію за набагато вищими цінами", – заявила вона.

Вайдель зробила ці заяви напередодні вересневих виборів у двох ключових східнонімецьких землях, Саксонії-Анхальт та Мекленбурзі-Передній Померанії, де "Альтернатива для Німеччини" (AfD) лідирує в опитуваннях.

У разі перемоги AfD на виборах регіональні уряди оскаржать міграційну політику Берліна, яку вони вважають надто ліберальною, і відмовляться від фінансового тягаря для місцевих органів влади. Це потенційно дасть AfD трамплін для досягнення національного правління, зазначає видання.

"Якщо ми переможемо в Саксонії-Анхальт, то, ймовірно, за нами піде Мекленбург-Передня Померанія. Я бачу "Альтернативу для Німеччини" у канцелярії або на наступних виборах, або на виборах після них", – стверджує Вайдель.

При цьому, як зазначає Reuters, вартість енергоносіїв і перспектива дешевшої російської енергії можуть привабити виборців. На сході, який перебував під радянською владою до падіння Берлінської стіни, багато хто займає співчутливу позицію щодо Росії та критично ставиться до Сполучених Штатів.

Німецька партія АДГ – новини

Раніше в Німеччині офіційно визнали АДГ правоекстремістською організацією, що дозволяє спецслужбам посилити спостереження за партією, включаючи прослуховування та моніторинг фінансів. Також у німецькому уряді вже лунають заклики розглянути можливість її заборони.

Тим часом партія продовжує просувати проросійські меседжі у внутрішній політиці Німеччини. При цьому в останні місяці АдГ впевнено утримує лідерство в соціологічних рейтингах.

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