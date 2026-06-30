Друга валюта Азії обвалилася до мінімуму за 40 років

На тлі стабільно зростаючого долара багато валют знецінюються.

У вівторок, 30 червня, долар вперше з 1986 року здорожчав до позначки 162,41 японської єни, яка довгий час утримувала статус однієї з провідних резервних та найбільш стабільних валют світу, повідомляє Reuters.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма заявив, що влада готова належним чином відреагувати в будь-який час, але утримався від жорсткішої риторики. Серед аналітиків зростає очікування щодо чергової інтервенції з боку Банку Японії.

Стабільне зростання долара збільшує ймовірність підвищення ставок Федеральною резервною системою США до кінця року. Після зростання на 1,6% за перші три місяці 2026 року, американській валюті прогнозують зростання у другому кварталі на рівні 1,4%. Інфляція в США значно перевищує цільовий показник, а економіка посилюється.

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Зміцнення долара найбільш помітне на японській єні. Навіть з огляду на останнє підвищення ставки Банком Японії, ставки залишаються значно нижчими, ніж у США, що створює великий розрив у дохідності. Це сприяє долару та підтримує операції "керрі-трейд", в яких інвестори позичають кошти за низькою ціною в єнах та інвестують у валюти з вищою дохідністю.

Прогнозується, що японська валюта втратить 2% у другому кварталі – це буде зниженням четвертий квартал поспіль та найдовша серія падіння за чотири роки.

Японська влада вийшла на ринок, витративши 11,7 трильйона єн (72,25 мільярда доларів) у квітні та травні на підтримку валюти, але ефект від таких дій вже зник. На відміну від квітня, зараз єна фактично лише слабшає відносно долара, кажуть аналітики.

Курс інших валют до долара

Серед інших валют євро знизилося на 0,24% - до 1,1396 долара, що недалеко від річного мінімуму, якого валюта досягла минулого тижня. Європейський центральний банк підвищив ставки на початку цього місяця, і ринки очікують, що він знову зробить це до кінця року. Втім, якщо інфляція сповільниться, а економіка зазнає труднощів, є ймовірність, що цього не станеться.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% - до 1,3234 долара, а валюти експортерів сировинних товарів зазнали тиску через зниження цін на нафту та газ. Норвезька крона курсувала до 9,951 за долар - найнижчий показник за шість місяців, та до 11,31 за євро - найнижчий показник за п'ять місяців.

Курс валют в Україні – останні новини

Згідно з офіційним курсом Нацбанку на 30 червня, долар здешешвав до гривні на 1 копійку – до 44,85 гривні за долар, а курс євро зріс на 4 копійки – до 51,17 грн за євро.

При цьому в обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 44,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,30 грн/євро.

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