Україна прирівняла танкери 'тіньового флоту' РФ до військових об'єктів, - FT

Поки Україна тисне на Росію вогневим шляхом (зокрема, атакуючи порти "Кавказ" та "Туапсе"), європейські союзники та Велика Британія посилюють юридичний зашморг.

Україна виступила з новою юридичною та військовою ініціативою на міжнародній арені, закликавши вважати судна російського "тіньового флоту" легітимними військовими цілями. У виданні Financial Times ознайомилися з офіційним листом віцепрем'єр-міністра України Олексія Кулеби до Міжнародної морської організації (IMO).

У документі наголошується, що транспортування підсанкційного палива безпосередньо фінансує російську агресію, тому такі судна не можуть вважатися звичайним цивільним транспортом. Цей крок покликаний легітимізувати посилення українських ударів по логістиці ворога на тлі запеклого протистояння у Чорному та Середземному морях.

У своєму зверненні до IMO від 26 червня Олексій Кулеба прямо зазначив, що діяльність російських нафтових та газових перевізників є критично важливою для формування оборонного бюджету РФ.

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"Виникають легітимні питання щодо того, чи можна вважати діяльність таких суден суто звичайними комерційними операціями", – підкреслив віцепрем'єр.

За наявними оцінками, лише протягом минулого року Україна уразила близько десятка суден "тіньового флоту". Водночас агресор діє значно масштабніше: з початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала понад 200 комерційних кораблів. Зокрема, у листі згадуються нещодавні удари РФ по турецькому суховантажу MV Victress (на борту спалахнула масштабна пожежа, судно втратило мореплавність) та німецькому судну Helga, яке везло 25 тисяч тонн кукурудзи до Чорноморська.

Дипломатична дуель в IMO та страх російських експортерів

Листу Кулеби передувала скарга з боку Москви, надіслана до IMO на початку червня. Росія звинуватила Київ у "тероризмі" через березневу атаку в Середземному морі на танкер Arctic Metagaz, який під російським прапором транспортував зріджений природний газ (ЗНГ) до Китаю. Внаслідок удару на судні спалахнула пожежа, воно втратило керування, а екіпаж був змушений евакуюватися.

Ефект від цієї операції виявився довготривалим. За даними аналітичної компанії Windward, після березневого інциденту жоден російський ЗНГ-танкер більше не наважився пройти через Середземне море. Натомість москва змушена відправляти свої судна в обхід усієї Африки – через Мис Доброї Надії, що колосально здорожує та подовжує логістику.

Захід переходить до радикальних дій: арешти в Ла-Манші

Поки Україна тисне на Росію вогневим шляхом (зокрема, атакуючи порти "Кавказ" та "Туапсе"), європейські союзники та Велика Британія посилюють юридичний зашморг. За оцінками брокерів, глобальний "тіньовий флот" (який обслуговує також Іран та Венесуелу) розрісся до понад 1500 танкерів. Вони користуються морським правом, яке забороняє обшукувати судна під законними прапорами.

Щоб зламати цю схему, Велика Британія та ЄС змушують морські регістри таких країн, як Панама, Камерун і Барбадос, позбавляти російські судна реєстрації. Як тільки танкер втрачає прапор, він автоматично переходить у статус судна "без громадянства", що дає повне право міжнародним силам висаджуватися на борт для обшуку.

Ця стратегія вже дає перші результати

14 червня Велика Британія затримала та заарештувала перший танкер "тіньового флоту" з російським вантажем безпосередньо у проливі Ла-Манш.

На минулому тижні Військово-морські сили Франції успішно перехопили та заблокували російське підсанкційне судно у водах Середземного моря.

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