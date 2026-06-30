В Молдові відкрився найбільший в країні хаб популярного українського поштового оператора

Новий логістичний термінал запрацював поблизу Кишинева.

Nova Post відкрила у Молдові найбільший хаб у країні площею 3 800 кв. м неподалік від столиці, Кишинева. Тут зможуть обробляти до 10 тисяч посилок на годину, причому всі ключові процеси будуть зосереджені в одному місці, повідомляє компанія "Нова пошта" в Telegram.

"Середній час доставки вже скоротився на 2 години. Тепер рейси на міжміські напрямки відправляються двічі на добу, а у відділення – кожні 2,5 години", – звітують у компанії.

Станом на зараз термінал щодня обробляє близько 35 тисяч посилок. Максимальна кількість зафіксованих тут відправлень становить 80 тисяч за добу. Хаб працює як з відправленнями по всій країні, так і з закордонними.

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"Разом із терміналом запрацював і перший у Молдові фулфілмент-хаб Nova Post. Тепер інтернет-магазини, які користуються фулфілментом (комплекс логістичних послуг, який включає зберігання, комплектацію, пакування та доставку, – УНІАН) у Молдові, можуть ще швидше відправляти замовлення: оформлені до 01:00 покупки доставляються по країні вже наступного ранку", – обіцяють в "Нова пошта".

Компанія вклала в розвиток свого нового хабу в Молдові 800 тисяч євро. В "Новій пошті" також планують відкрити новий сортувальний центр в другому за кількістю населення молдовському місті - Бєльці. Тут працює українське консульство та широко представлена українська діаспора.

Нова пошта – головні новини

В кінці травня "Нова пошта" повідомляла про запуск власної кур’єрської доставки в Чехії. Зокрема в компанії обіцяли за добу доставляти посилку до 16 чеських міст, а також у Братиславу, Мілан, Варшаву та Берлін.

У квітні "Нова пошта" оновила тарифи на свої послуги, що призвело до здорожчання доставки в середньому на 10-20 грн в залежності від ваги та напряму.

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