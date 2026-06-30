Росіяни намагаються закріпитися і повністю захопити село Гранів на Харківщині

У Козачій Лопані вони намагаються залізти та закріпитися.

У прикордонному селі Граневі Дергачівської громади на Харківщині зафіксували російські війська: вони намагаються у закріпитися у сусідній Козачій Лопані - у населеному пункті тривають бої. Про це "Суспільному" розповів речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Станом на зараз росіяни намагаються заходити, залазити вбік та інфільтруватися. У Граневі безпосередньо є росіяни. Намагаються закріпитися і взяти село повністю", - розповів він.

За його словами, у Козачій Лопані вони намагаються залізти та закріпитися.

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"Зараз конкретно йдуть бої, тому казати щось зарано, бо немає стабілізації лінії зіткнення", - додав Трегубов.

Речник стверджує, що нині армія РФ наступає малими піхотними групами без використання бронетехніки.

"Масове застосування техніки чи щось інше просто нереальне через те, що така висока насиченість повітря FPV-дронами та БпЛА як такими не дозволяє здійснювати активні маневри техніки й не дозволяє активне використання будь-чого, окрім малих піхотних груп, які можуть покладатися на власну непомітність. Непомітність стала фактично основним фактором просування вперед", - пояснив він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше видання CBS News писало, що російські солдати на деяких ділянках фронту можуть розраховувати на те, що проживуть в середньому лише від 20 до 35 хвилин.

Зазначалось, що хоч самостійно вони не можуть перевірити це твердження, однак подібна інформація зʼявляється дедалі частіше в російських військових каналах. Що свідчить про те, що все більше росіян розуміють втрати у війні, які Кремль намагався тривалий час приховати.

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