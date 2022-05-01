Китай хоче захиститися від санкцій США, подібних до тих, які були введені проти Росії після її вторгнення в Україну.

Китайські регулюючі органи провели екстрену нараду з місцевими та іноземними банками, на якій обговорили, як вони можуть захистити зарубіжні активи Китаю від санкцій США.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, Китай хоче захиститися від санкцій США, подібних до тих, які були введені проти Росії після її вторгнення в Україну.

У внутрішній зустрічі, що пройшла 22 квітня, взяли участь представники Центрального банку і Міністерства фінансів Китаю, а також керівники місцевих і міжнародних банків.

Нагадаємо, раніше в МЗС Китаю заявили, що країна не зацікавлена в Третій світовій війні та виступає за підтримку мирного врегулювання ситуації в Україні.

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