Більш того, частину суми, яку знімав чоловік, банкомат видав старими купюрами.

Клієнт "ПриватБанку" втратив майже 4 тисячі гривень через помилку банкомату. Чоловік знімав велику суму і вже вдома зрозумів, що він отримав не всі гроші. У банку відшкодовувати збитки відмовилися.

Більш того, частину грошей чоловік отримав старими купюрами, неприємним інцидентом він поділився на сайті "Мінфін".

За словами чоловіка, він є клієнтом "Привату" понад 20 років, але раніше з проблемами через банкомати не стикався. Однак нещодавно йому було потрібно зняти велику суму, після чого він втратив частину грошей.

В одному з банкоматів Києва чоловік знімав 15 тисяч гривень. Понад 80% купюр, стверджує він, були старими. Перераховувати всю суму одразу чоловік не став, бо за ним вишикувалася велика черга. Вже вдома він виявив, що банкомат видав не всі гроші, не вистачало 3 тисяч 700 гривень.

Чоловік відразу ж зателефонував оператору "Привату" і повідомив про нестачу. У банку йому "оптимістично" сказали, що після інкасації та перевірки гроші повернуть. Однак через 4 дні йому прийшла відмова за його заявкою про скаргу на банкомат. Чоловікові запропонували зв'язатися з оператором, якщо він не згоден з відмовою.

Читайте також"Приват" без попередження заблокував усі рахунки чоловіка: у банку послалися на закон про тероризм"Новий оператор повідомила, що, бачте, треба було перераховувати гроші на камеру банкомату на місці й тоді можна було б про щось говорити", - розповів у своїй скарзі на "Приват" чоловік.

Обурений клієнт, який втратив гроші через помилку банкомату, вирішив зв'язатися з так званим "персональним банкіром", номер якого він отримав в розсилці від "Привату". Однак йому ніхто не відповів.

Після того як чоловік опублікував скаргу на банк на сайті, представники "Привату" з'явилися в коментарях і пообіцяли перевірити інформацію. Однак чи поверне банк гроші - поки що залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнтка звинуватила "ПриватБанк" у пропажі грошей з картки. За словами жінки, співробітники банку нібито "зливають" інформацію шахраям.

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Автор: Віолетта Орлова