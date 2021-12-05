Чоловік був клієнтом банку понад 10 років, за весь цей час у нього не виникало ніяких проблем з кредитами, але йому раптово відмовили в обслуговуванні.

Клієнт "ПриватБанку" поскаржився на те, що його рахунки раптово і без попередження заблокували. Чоловік був клієнтом банку понад 10 років, він використовував сервіси і як фізособа, і як ФОП, проблем з кредитами у нього не було. У "Приваті" на скаргу відповіли поверхнево, пославшись на закон Про запобігання фінансування тероризму.

Подробицями інциденту чоловік поділився на сайті "Мінфін".

Так, клієнт "Привату" розповів, що у нього ніколи не було прострочених платежів або інших проблем з кредитами. За весь час, який чоловік користувався послугами банку, йому жодного разу не пред'являли будь-яких претензій. Однак в один момент його рахунки заблокували.

"І тут в один момент, без попередження і без пояснень мені блокують всі рахунки! І відмовляють в обслуговуванні! Я виявив це, коли намагався скористатися карткою банку і це добре, що я був не в поїздці в цей момент. У мене, чесно кажучи, повне нерозуміння, як так можна поводитися зі своїми клієнтами", - поскаржився чоловік.

На його скаргу відповіли представники банку. Незабаром після того, як чоловік опублікував свою розповідь про раптове блокування рахунків, в коментарях з'явилася реакція "Привату".

Читайте такожШахраям вдалося зламати "Приват24" на вкраденому телефоні: клієнтка втратила 62 тисячі"У своїй діяльності, банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Згідно з законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення. На жаль, ваше обслуговування у банку обмежене", - вказали представники банку.

Однак чи дійсно чоловік підозрюється в "відмиванні" грошей або фінансуванні тероризму - в "Приваті" не пояснили. Сам клієнт банку обурений інцидентом і стверджує, що розчарувався в сервісі організації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у клієнта "Привату" пропала з карти велика сума грошей - відповідь банку була агресивною.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко