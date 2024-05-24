Завтра підпишуть документ, в якому цю відмову затвердять на папері.

Країни "Групи семи" (G-7) збираються остаточно узгодити передачу Україні прибутків від заморожених російських активів. Самі активи залишаться нерухомими. Відповідне комюніке в суботу мають підписати міністри фінансів цього міждержавного клубу, пише Bloomberg.

"Ми обговорюємо потенційні схеми переведення надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів, на користь України", – йдеться в проекті комюніке.

Разом з обіцянкою обговорити передачу доходів від активів Україні у цьому ж документі прописана обіцянка не чіпати самі заморожені активи.

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"Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться нерухомими, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", — йдеться у проекті комюніке.

Як зауважує Bloomberg, текст комюніке все ще може бути змінено до його офіційного затвердження. Міністри збираються обговорити його в суботу.

Доля заморожених активів РФ

Як писав УНІАН, Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступив проти використання заморожених активів РФ для передачі Україні. У Фонді вважають, що це може підірвати світову валютну систему.

Схожої думки тримаються уряди багатьох західних країн, тому наразі дали хід лише ідеї про передачу Україні відсотків, які нараховуються на російські фінансові активи, заморожені в ЄС. В МЗС України наголосили, що за такого сценарію Україна матиме лише близько 3 млрд євро, що "не співставно" з ціною самих знерухомлених активів у близько 260 млрд євро.

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