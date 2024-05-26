У ЄС побоюються, що опиняться на гачку через пропозицію Вашингтона надати Києву кредит у розмірі до 50 мільярдів доларів.

США підштовхують країни G7 до використання прибутку від заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні в розмірі до 50 мільярдів доларів. При цьому країни Європи побоюються, що їхні громадяни опиняться на гачку, якщо Київ не зможе розплатитися після завершення війни.

Видання Politico пише, що після місяців розбіжностей США відмовилися від свого початкового плану повністю конфіскувати активи і замість цього запропонували використовувати відсотки, які вони приносять, як важіль для отримання кредиту.

ЄС має більше шансів на успіх, оскільки там знаходиться більша частина заморожених активів Росії, тоді як в американських банках зберігається лише незначна частина цих коштів.

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Після кількох місяців розбіжностей міністри фінансів спробували продемонструвати єдиний фронт, але в міру того, як країни ЄС виявляли лише мляву підтримку плану, з'явилися тріщини. Дипломатів чекає нелегка боротьба, щоб згладити розбіжності до зустрічі лідерів G7 у середині червня.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Київ потенційно може зіткнутися з дефіцитом бюджету щонайменше 10 мільярдів доларів у 2025 році. Він назвав план під керівництвом США "кроком у правильному напрямку", додавши, що виступає за повну конфіскацію російських активів.

Європа може програти

Європейські країни побоюються, що згода на пропозицію США дасть Вашингтону піар-перемогу, тоді як саме вони оплачуватимуть рахунки.

Згідно з планом, щорічні відсотки з активів будуть використовуватися для погашення кредиту, але європейські чиновники прагнуть розробити запасний план на випадок, якщо активи будуть передані Росії після закінчення війни.

Є побоювання, що європейським платникам податків доведеться розщедритися, якщо кредитори затримають виплати за боргами України в рамках мирного врегулювання. Члени G7 наголосили, що США мають виплатити свою частку, якщо процентні платежі зміняться або якщо Україна не зможе обслуговувати свій борг найближчими роками.

Один із розглянутих варіантів передбачає видачу безстрокового кредиту - без офіційної дати закінчення терміну дії, щоб обмежити ризик виплати вищих відсоткових ставок, ніж очікувалося.

Ставки високі для ЄС загалом. 27 столиць блоку підписали план з використання 90% прибутку, отриманого від заморожених російських активів у Європі, - близько 3 мільярдів євро - для закупівлі зброї для України. При цьому деякі європейські столиці не хочуть кардинально змінювати з такими труднощами досягнуту угоду, щоб врахувати елементи пропозиції США.

Ще один елемент напруженості - Вашингтон прагне передати потенційний кредит безпосередньо Україні. Представники ЄС запропонували видати гроші Києву через свій спеціальний фонд.

Друзі Росії в ЄС

Деякі європейські чиновники побоюються, що країни ЄС, які симпатизують Росії, можуть виступити проти. Один уряд може блокувати продовження санкцій проти Росії кожні шість місяців, що додає ще один шар невизначеності.

Угорщина вже заявила про свою незгоду із закупівлями зброї для України в рамках обмеженого плану ЄС щодо заморожених активів. Це знак того, що може статися, якщо пропозицію США буде прийнято.

Заморожені активи РФ для України - останні новини

Видання Bloomberg писало, що країни G7 збираються остаточно узгодити передачу Україні доходів від заморожених російських активів. Самі ж активи залишаться неприкосновенними.

При цьому міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що він задоволений тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку від російських активів.

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