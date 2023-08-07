Ігор Волобуєв народився в Охтирці Сумської області. Після російського вторгнення він звільнився і поїхав воювати в Україну, щоб "захищати зі зброєю в руках свою Батьківщину".

Колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, який виїхав воювати в Україну, отримав нагороду ЗСУ "Золотий хрест".

Про це сам Волобуєв повідомив у Facebook, зазначивши що він служить народу України. Судячи з фото, яке він виклав, його нагородили наприкінці липня. У розмові з журналістами, він зазначив, що нагорода була вручена "за успішне виконання бойових завдань".

"Золотий хрест" відноситься до відзнак Головнокомандувача ЗСУ. Їм нагороджують військових рядового і сержантського складу за успішне виконання бойових завдань.

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Війна в Україні та позиція Воолобуєва

Ігор Волобуєв народився в Охтирці Сумської області. До війни він обіймав посаду віце-президента "Газпромбанку". Після російського вторгнення в Україну, вже у квітні 2022року звільнився і поїхав воювати в Україну, щоб "захищати зі зброєю в руках свою Батьківщину".

Зараз він служить в Інтернаціональному легіоні при ВСУ.

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