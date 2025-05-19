До заяви про призначення пенсії потрібно додати підтверджувальні документи про неотримання пенсії за кордоном.

Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи в іншій державі до 1992 року для визначення права на призначення пенсії за віком.

Відповідну постанову уряд ухвалив 16 травня.

Документ визначає механізм підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат за періоди трудової діяльності особи до 1992 року за межами України для зарахування таких періодів трудової діяльності до страхового стажу. Зокрема, передбачається, що якщо особа до 1992 року в певний період часу працювала за межами України в республіках колишнього СРСР, то у заяві про призначення пенсії необхідно зазначити інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

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Якщо така особа не отримує пенсійні виплати в іншій державі, вона має додати до заяви підтверджувальні документи, видані органами пенсійного забезпечення в іншій державі. За відсутності таких документів потрібно зазначити причини неможливості їх отримання та звернутися до Пенсійного фонду України за допомогою в поданні до іншої держави запиту щодо відповідних документів.

Як пояснює незалежний консультант Сергій Коробкін, доки відповідь на запит не надійшла, пенсія обчислюється без урахування такого стажу.

"Проте, якщо немає об’єктивної можливості обміну інформацією з іншою країною, то до появи такої можливості стаж до 1992 року в іншій республіці мають зараховувати. В Порядку уточнюється, що йдеться про випадки, коли міжнародне співробітництво між органами пенсійного забезпечення двох держав не налагоджене чи не отримано відповіді на запит МЗС протягом 45 днів", - пише експерт в своїй колонці на порталі "На пенсії".

Щодо стажу, набутого на території РФ до 1992 року, Коробкін зауважує, що він в будь-якому випадку має зараховуватися.

"Тут нагадаю, що як Росія, так і Україна після 2022 року вийшли з угоди про співпрацю у сфері пенсійного забезпечення між країнами СНД. Натомість з Азербайджаном, Молдовою та Грузією також існують окремі двосторонні пенсійні угоди, тому і стаж, набутий в цих республіках, підтвердити в Україні буде легше, ніж з іншими, тут знов-таки давно діють свої окремі правила", - зазначив експерт.

Пенсії в Україні – останні новини

В Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати менше 4 тисяч гривень. Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн.

Раніше УНІАН писав, що вчителі можуть вийти на пенсію достроково. Це доступно вчителям, які досягли 55 років і мають 30 років стажу.

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