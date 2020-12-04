За прийняття закону в цілому проголосували 304 народних депутати.

Верховна Рада в ході сьогоднішнього засідання прийняла закон Про внесення змін до держбюджету з метою забезпечення виплат підприємцям, передбачених президентськими законами.

Читайте такожРада ухвалила закон Зеленського про підтримку ФОПів

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту закону "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№ 4431) за основу проголосували 302 депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів, в цілому за нього проголосували 304 народних обранці.

Також 301 депутат підтримав термінове підписання закону главою парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо можливості спрямування коштів фонду боротьби з COVID-19 на заходи з надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників; одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Що цьому передувало

24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що до Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроект, що передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу та працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону посилення карантину.

4 грудня Рада прийняла президентські закони, що передбачають виплату одноразової матеріальної допомоги найманим працівникам і фізособам-підприємцям, а також введення податкових канікул для фізичних осіб-підприємців першої групи та списання для них податкового боргу або відстрочку з його виплати.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій