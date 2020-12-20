За його словами, ті, хто подаватиме заявки на отримання допомоги після 21 грудня, може отримати матеріальну допомогу вже на початку 2021-го року.

З 22 грудня в Україні почнуть виплачувати матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину зарплати в результаті введення карантинних обмежень, і ФОПам, які втратили частину доходу в результаті карантину.

Читайте такожЗеленський підписав закон про соцзахист населення в період карантинуПро це розповів міністр економіки Ігор Петрашко в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, ті, хто подаватиме заявки на отримання допомоги після 21 грудня, може отримати матеріальну допомогу вже на початку 2021-го року.

"Наймані працівники можуть працювати як у фізичних ФОП, так і в компаніях іншої форми власності. Наприклад, якщо підприємство, ТОВ або ФОП, має 10 найманих працівників, то всі 10 працівників подаються самостійно через "Дію", отримуючи компенсацію 8 тис. грн. У разі самого ФОП, ФОП також отримує ці 8 тис. грн. Ми орієнтуємося, що з 22-го числа, відразу після завершення так званого нашого першого дедлайну, ми почнемо виплати", - сказав міністр.

Що цьому передувало

З 14 грудня портал "Дія" і однойменний мобільний додаток почали приймати заявки на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок введення карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОПам), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

16 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що прийом заявок на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави продовжено до 31 грудня 2020 року.

Станом на 17:00 18 грудня, ФОПи вже подали 252 тисячі заявок на отримання одноразової державної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень через портал державних послуг"Дія".

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Автор: УНІАН