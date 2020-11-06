Відновленню економіки ЄС після коронавірусної рецесії заважає друга хвиля пандемії.

Економіка Євросоюзу після найгіршої в його історії рецесії відновиться до докризового рівня лише через 2 роки.

Про це заявив єврокомісар з економіки, колишній прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні, передає DW.

За його словами, відновленню заважає друга хвиля захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом SARS-CoV-2.

Єврокомісія (ЄК) у новому прогнозі щодо кон'юнктури дещо поліпшила очікування на поточний рік. За оцінкою аналітиків, у 2020 році економіку Євросоюзу очікує безпрецедентне падіння на 7,4% (липневий прогноз - 8,3%), роком пізніше вона виросте на 4,1%, а в 2022-му - на 3%. А ВВП країн єврозони у поточному році впаде на 7,8% (річний прогноз - 8,7%), але в 2021-му виросте на 4,2%, а роком пізніше - ще на 3%.

Країни ЄС, які особливо сильно постраждали від пандемії - Іспанію, Італію і Францію - чекає сильніше падіння, вважає Брюссель. Так, іспанський ВВП у 2020 році впаде на 12,4%, вважають автори прогнозу.

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Обсяг внутрішнього валового продукту Німеччини в нинішньому році знизиться на 5,6%, очікує Брюссель. У майбутньому році експерти ЄК прогнозують зростання на 3,5% і ще на 2,6% у 2022-му.

Економічні наслідки пандемії не обійшли стороною і ринок праці. Єврокомісія очікує, що в 2020 році рівень безробіття складе 7,7% (роком раніше - 6,7%), роком пізніше зросте до 8,6%, а в 2022-му знизиться до 8%.

Бюджетний дефіцит в єврозоні в 2020 році складе 8,8%, проте в наступні роки експерти ЄК очікують зниження цього показника. Ще в 2019 році він склав 0,6%.

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Автор: УНІАН