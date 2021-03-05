Регулятор дозволив членам інспекційної групи отримувати віддалений доступ до документів.

Національний банк України запровадив дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках, щоб забезпечити безперервність банківського нагляду в умовах карантину та зменшити ризики для здоров'я працівників банків та Національного банку.

Читайте такожШмигаль підтвердив, що в Україні повернути перевірки бізнесуПро це передає регулятор на своєму офіційному сайті.

"Проведення інспекційних перевірок в приміщенні об'єкта перевірки іноді було утруднено через перехід банків на віддалену форму роботи. Тому Національному банку необхідно було нормативно врегулювати проведення інспекційних перевірок в умовах карантину і ввести дистанційний підхід", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з 5 березня 2021 року членам інспекційної групи дозволено отримувати віддалений доступ до документів та інформації об'єкта перевірки та використовувати змінні носії інформації.

"Обмін інформацією та документами з банком також може проводитися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в режимі реального часу або шляхом направлення по захищених каналах зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Членам інспекційної групи також дозволено отримувати віддалений доступ до систем автоматизації банку. Зустрічі членів інспекційної групи з керівниками та працівниками банку можуть проводитися в режимі відеоконференції.

Документи, які використовуються під час інспекційної перевірки, можуть подаватися у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Що цьому передувало

Національний банк України призупинив проведення всіх видів виїзних перевірок банків та інших фінансових установ країни на період карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусу.

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Автор: Богдан Слуцький