Національний банк України запровадив дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках, щоб забезпечити безперервність банківського нагляду в умовах карантину та зменшити ризики для здоров'я працівників банків та Національного банку.
Читайте такожШмигаль підтвердив, що в Україні повернути перевірки бізнесуПро це передає регулятор на своєму офіційному сайті.
"Проведення інспекційних перевірок в приміщенні об'єкта перевірки іноді було утруднено через перехід банків на віддалену форму роботи. Тому Національному банку необхідно було нормативно врегулювати проведення інспекційних перевірок в умовах карантину і ввести дистанційний підхід", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що з 5 березня 2021 року членам інспекційної групи дозволено отримувати віддалений доступ до документів та інформації об'єкта перевірки та використовувати змінні носії інформації.
"Обмін інформацією та документами з банком також може проводитися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в режимі реального часу або шляхом направлення по захищених каналах зв'язку", - йдеться в повідомленні.
Членам інспекційної групи також дозволено отримувати віддалений доступ до систем автоматизації банку. Зустрічі членів інспекційної групи з керівниками та працівниками банку можуть проводитися в режимі відеоконференції.
Документи, які використовуються під час інспекційної перевірки, можуть подаватися у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Що цьому передувало
- Національний банк України призупинив проведення всіх видів виїзних перевірок банків та інших фінансових установ країни на період карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусу.
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