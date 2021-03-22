За дорученням президента Володимира Зеленського було піднято питання механізму виплат компенсації підприємцям.

Держава підтримає населення України в період жорсткого карантину в регіонах.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"За дорученням президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям", - зазначив Шмигаль.

"Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їх населеному пункті", - повідомив Шмигаль.

Допомога підприємцям

3 лютого 2020 року Уряд України оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

З моменту старту програми банки-учасники видали 8916 кредитів на загальну суму 21,4 мільярда гривень.

Станом на 24 лютого 2021 року граничну суму допомоги підприємцям за програмою "5-7-9" збільшили до 400 тисяч євро.

17 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що законопроектом пропонується дозволити укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, а й між фізичною особою-підприємцем і його співробітниками.

18 березня 2021 року міністр економіки Ігор Петрашко заявив про те, що Кабмін може відновити карантинні виплати підприємцям.

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Автор: Олена Коваленко