Кошти поки не отримала ті, хто подали заявку після 25 березня.

Кожен п'ятий українець, який подавав наприкінці березня заявку на отримання "єПідтримки" у розмірі 6500 гривень, досі її не отримав.

Про це у відповідь на запит УНІАН повідомили в Міністерстві економіки.

"Наразі Мінекономіки забезпечило зарахування коштів у сумі 25 млрд грн 3,86 млн отримувачам допомоги, які подали заявки на отримання допомоги з 7 по 25 березня, що становить 80%. Згідно з реєстром отримувачів допомоги, поданим Мінцифри, зареєструвалося 4,77 млн осіб на загальну суму 30,98 млрд грн. З огляду на зазначене, залишилось виплатити 907 тис. 193 українцям", - йдеться в повідомленні.

Кошти тим, хто поки не отримав допомогу, поступово будуть виплачені, оскільки Верховна Рада вже ухвалила рішення щодо збільшення фінансування програми на 5,8 млрд грн, яких достатньо, щоб це зробити у повному обсязі.

"Кошти за всіма заявками почергово будуть виплачені", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні заявив, що українці, які через війну втратили роботу, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі 6,5 тис. грн через оновлену програму "єПідтримка". Першочергово на фінансування програми було виділено 25 млрд грн.

Проте Верховна Рада 31 травня ухвалила зміни до державного бюджету України, збільшивши видатки на 287 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень, у тому числі збільшила видатки на надання допомоги в рамках програми "єПідтримка" на 5,8 млрд грн до понад 30 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: