Кожен українець у 2020 році зі своїх податків заплатив 12300 грн на обслуговування і погашення державного боргу.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан при розгляді звіту про виконання Державного бюджету за 2020 рік у залі Верховної Ради.
"Задумайтеся, фактично кожен українець має 61 тис. грн боргу (державного боргу - УНІАН). На його обслуговування і погашення кожен з нас торік заплатив 12300 грн", - сказав Пацкан.
Голова Рахункової палати зазначив, що за 2020 рік обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 28% - до 2,5 трлн грн. На його обслуговування і погашення у 2020 році було направлено 512 млрд грн, що становить половину видатків держбюджету.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, Україна в 2021 році має виплатити за держборгом 585,13 млрд грн.
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