При цьому він зазначив, що збереження співпраці з МВФ залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд державного бюджету на 2021 рік за умови відсутності співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Читайте такожМісія МВФ в Україні: Шмигаль сподівається на отримання траншу іншогоПро це він сказав в інтерв'ю на одній з радіостанцій.

"Коли ми готували проект держбюджету, у нас передбачалася співпраця з МВФ. Без такої співпраці стане питання перегляду бюджету", - сказав Марченко.

"Я не виключаю різних сценаріїв. Ми будемо пропонувати, звичайно, ключовий сценарій-співпрацю з МВФ. Але ми готові до будь-яких ситуацій", - додав він.

За словами міністра фінансів, у 2021 році сума погашення держборгу України становитиме 468 мільярдів гривень, близько 370 мільярдів гривень з яких - внутрішні боргові зобов'язання, сума обслуговування становитиме близько 159 мільярдів гривень.

"На сьогодні у нас достатньо коштів на єдиному казначейському рахунку, щоб розплатитися з боргами. Але нам для цього потрібна співпраця з МВФ", - резюмував Марченко.

Що цьому передувало

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла закон Про державний бюджет України на 2021 рік.

25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет-2021 рік.

Доходи держбюджету-2021 становлять 1,084 трильйона гривень, витрати передбачені в сумі 1,320 трильйона гривень.

11 січня Місія Міжнародного валютного фонду в Україні відновила роботу з перегляду програми stand-by.

Довідка УНІАН

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Богдан Слуцький