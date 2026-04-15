ЄС закликав країни G7 достроково надати Україні €45 мільярдів кредиту, – Euractiv

Брюссель поки не готовий виконати свої зобов’язання перед Києвом на 90 мільярдів євро.

Європейський Союз закликає західних партнерів достроково надати Україні кредит у розмірі 45 мільярдів євро, щоб полегшити фінансове становище Києва до того, як будуть виділені кошти в рамках більш масштабної європейської програми.

Як повідомляють джерела Euractiv, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час візиту до Вашингтона цього тижня закликатиме міністрів Японії, Великої Британії та США прискорити виплати за так званим кредитом Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

ЄС вже повністю виплатив свою частку в розмірі 18,1 млрд євро за цим кредитом, який був узгоджений групою західних країн G7 у 2024 році і забезпечений за рахунок заморожених активів російського центробанку, що зберігаються у брюссельському депозитарії Euroclear. Приблизно 7 млрд євро за цією схемою ще не виплачено – мова йде про гроші Японії, Великої Британії та США.

Відео дня

Домбровскіс, який цього тижня перебуває у США для участі у засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку, має намір провести зустрічі з міністрами G7 у середу та четвер цього тижня. Також у нього заплановані двосторонні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у середу та міністром фінансів України Сергієм Марченком у четвер.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, що йде у відставку, заблокував безвідсотковий кредит ЄС для Києва на суму 90 млрд євро. Петер Мадяр, який 12 квітня здобув переконливу перемогу над Орбаном на виборах, 13 квітня заявив, що скасує вето Будапешта на надання кредиту, який забезпечений довгостроковим бюджетом блоку.

Однак європейські чиновники попереджають, що через внутрішню політику Угорщини та незавершеність оформлення документів ЄС кредит може бути виплачений лише на початку травня. За прогнозами, Україна зіткнеться з браком грошей на держвидатки в середині липня.

За оцінками Європейської комісії, загальні потреби України у фінансуванні бюджету та Збройних Сил на 2026 і 2027 роки становлять близько 135 млрд євро. Брюссель також працює над тим, щоб заохотити інших міжнародних партнерів, зокрема G7, покрити 45 млрд євро цього бюджетного дефіциту, з яких на даний момент забезпечено лише близько 15 млрд євро.

Фінансова підтримка України – останні новини

Протягом найближчих двох років Україна має отримати від Євросоюзу 90 мільярдів євро, з яких дві третини спрямують на військову допомогу, решту 30 млрд євро – на бюджетні видатки.

Попри поразку Орбана в Угорщині, в колоді путінських друзів в Європі є ще один козир – прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він так само може накласти вето на надання фінансової допомоги Києву, як і його угорський колега.

