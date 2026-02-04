Рада ЄС затвердила умови видачі кредиту Україні на 90 мільярдів євро

€60 млрд коштів будуть спрямовані на військову допомогу, €30 млрд - на загальну бюджетну підтримку.

Євросоюз після тривалих суперечок щодо деталей ухвалив механізм кредитування України в розмірі €90 млрд на найближчі два роки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Євроради.

Угода передбачає спрямування €60 млрд на військову допомогу, €30 млрд - безпосередньо на бюджетні видатки України. Відсотки по кредиту платитиме Євросоюз.

Пункт, на якому наполягала Франція, в загальному випадку схвалений: зброю купуватимуть переважно у виробників з України та ЄС. В інших країнах - лише у разі невідкладної потреби.

Ще одна вимога Парижу теж прийнята. Велика Британія та треті країни можуть приєднатися до постачання озброєнь для України за рахунок кредиту ЄС в обмін на фінансові внески.

Три країни відмовилися від фінансування України - це Угорщина, Словаччина та Чехія. Решта 24 з 27 членів ЄС - виділять кошти.

Остаточна фіналізація угоди відбудеться найближчими тижнями в стінах Європарламенту. Перший платіж Київ має отримати на початку квітня.

Важливо, що гроші будуть зайняті ЄС на ринках капіталу та забезпечені бюджетом Євросоюзу. Повертати кредит Україна має лише після того, як Росія виплатить репарації. Міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос заявив:

"Нове фінансування допоможе Україні зберегти стійкість перед російською агресією і посилає чіткий сигнал: суверенітет і територіальна цілісність держав повинні дотримуватися".

Напередодні ухвалення механізму кредитування викликало побоювання. Франція зайняла жорстку позицію, вимагаючи виконання ряду вимог і розподілення фінансових зобов’язань - в тому числі і з боку Великої Британії. Ще вдень 4 лютого було достеменно невідомо, чи дійдуть сторони консенсусу.

Попереднє обговорення кредитування Києва з боку ЄС тривало декілька місяців. В процесі сторони відійшли від початкового плану президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використати заморожені в Європі росактиви. Рішення про фінансування України було прийнято 19 грудня - далі лишалося ухвалити механізм кредитування, що і відбулося сьогодні.

