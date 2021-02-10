За добу курс криптовалюти виріс на 4,4%.

Курс другої після біткоїна криптовалюта Ethereum 10 лютого оновив історичний максимум досягнувши $1833.

Про це свідчать дані CoinDesk.

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За добу курс криптовалюти виріс на 4,4%.

Станом на 13: 25 середи, 8 лютого, курс Ethereum скоректувався до $1788. Ринкова капіталізація криптовалюти становить $204, 94 млрд.

Курс криптовалюти Ethereum оновив історичний максимум на тлі зростання вартості біткоїна вище $48 тисяч.

Найдорожча криптовалюта подорожчала після новини про те, що компанія Tesla інвестувала в біткоїн $1,5 млрд.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвинг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїн піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїн піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїн вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоіни перевищила $40 тисяч.

3 лютого 2021 року друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum оновила свій історичний максимум, пробивши позначку в $1500.

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Автор: Олена Коваленко