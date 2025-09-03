Оподатковуватиметься прибуток від операцій з віртуальними активами за результатами року.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію ринку криптовалюти в Україні та визначення правил її оподаткування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за прийняття у першому читанні проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" (10225-д) проголосували 246 народних депутатів.

Відео дня

Железняк повідомив, що податки на дохід від криптовалют будуть загальними і складатимуть 23% з прибутку (ПДФО і військовий збір).

"Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік. Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомо", - написав нардеп.

Він наголосив, що до другого читання законопроєкт зазнає значних змін.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, його прийняття створить прозорі умови для операцій з віртуальними активами, а також сприятиме запобіганню злочинам, пов’язаним з віртуальними активами, завдяки запровадженню механізмів контролю, звітності та оподаткування.

Документом передбачається визначення правового статусу віртуальних активів, а також запровадження механізмів оподаткування операцій з віртуальними активами, зокрема прибутку від їх продажу.

Оподатковуватиметься прибуток від операцій з віртуальними активами за результатами року, тобто усі доходи від їх продажу протягом року зменшуються на здійснені протягом року витрати на придбання таких активів.

При цьому не оподатковуються:

доходи від операцій з обміну одних віртуальних активів на інші;

дохід від продажу віртуальних активів в межах однієї мінімальної заробітної плати;

вартість віртуальних активів, отриманих внаслідок їх емісії (створення) або безоплатного отримання від їх емітентів.

"Для віртуальних активів, що були придбані до набрання чинності новим законом, передбачається, що у разі продажу таких віртуальних активів протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку 5% ПДФО", - йдеться у документі.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев назвав великою перевагою цього законопроєкту додаткові надходження до державного бюджету, йдеться у трансляції нардепа Олексія Гончаренка із зали парламенту.

"Ми вважаємо, що по року зможемо отримати десь 14-15 млрд гривень від оподаткування прибутку криптобірж і наших громадян. Ще важливо – перехідний період. Ми вважаємо, шо той, хто володіє криптою, може продати її, сплативши не 23% від прибутку, а 10% від доходу, не доводячи ті гроші, які він вклав колись в крипту, тобто витрати. Це буде єдина унікальна можливість протягом 2026 року", - сказав Гетманцев.

Криптовалюта в Україні – головні новини

Народний депутат Данило Гетманцев у квітні повідомляв про винесення проєкту закону про оподаткування віртуальних активів на рогзгляд парламентського комітету. Він передбачив, серед іншого, регулювання обігу, статус регуляторів та оподаткування прибутку від операцій з криптовалютою.

Народні депутати в червні зареєстрували законопроєкт, який дає право Національному банку включати віртуальні активи до резервів України.

Вас також можуть зацікавити новини: