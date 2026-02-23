Закон про легалізацію криптовалют вже "зачекався" свого ухвалення у парламенті щонайменше як два роки, зазначив голова Національного банку України.

Щоб легалізувати криптовалюту в Україні необхідно ухвалити закон, який має врахувати європейські правила та розподілити повноваження між регуляторами. В НБУ очікують, що до кінця першого півріччя парламент може отримати доопрацьований законопроєкт. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у подкасті з радником міністра оборони України Сергієм Стерненком.

За його словами, ключовою умовою у легалізації криптовалют є ухвалення відповідного закону, над яким зараз активно працює парламентський комітет з питань фінансів і банківської діяльності. Він зазначив, що результат цієї роботи вже відчутний.

"Я сподіваюся, що до кінця першого півріччя парламент побачить вже доопрацьований законопроєкт. Якщо все складеться як належить, то можемо отримати відповідне результативне голосування. Цей законопроєкт буде враховувати відповідні європейські директиви", - сказав Пишний.

За його словами, документ також передбачатиме розподіл регуляторних повноважень між Нацбанком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

"Це великий структурний проєкт, який, на мою думку, вже зачекався свого ухвалення щонайменше як два роки, тому що крипторинок існує. Це як слон у кімнаті", - додав голова НБУ.

Як писав УНІАН, у вересні 2025 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію криптовалюти в Україні та визначення правил її оподаткування. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що податки на дохід від криптовалют будуть загальними і складатимуть 23% з прибутку (ПДФО і військовий збір). При цьому він наголосив, що до другого читання законопроєкт зазнає значних змін.

Наразі документом передбачається визначення правового статусу віртуальних активів, а також запровадження механізмів оподаткування операцій з віртуальними активами, зокрема прибутку від їх продажу.

У червні минулого року народні депутати зареєстрували законопроєкт, який дає право Національному банку включати віртуальні активи до резервів України. Ініціатори законопроєкту вважають, що такий крок інтегрує Україну у світові фінансові інновації.

