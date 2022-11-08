У ніч на 8 листопада всі основні криптовалюти синхронно втратили в ціні. Зокрема, біткоїн, який ще недавно торгувався близько $22 000, в моменті впав до $19 300.
За даними CoinMarketCap, станом на 12:00 головна криптовалюта у світі торгується на рівні в $19,7 тис., за минулу добу вона подешевшала на 5%.
Інші криптовалюти подешевшали слідом за біткоїном: так, за минулу добу курс Ethereum опустився на 6%, до $1488, ціна Cardano впала також на 6%, до 0,38 долара, а Dogecoin, улюблена криптовалюта Ілона Маска, показала зниження на 12 відсотків, до 0.10 долара.
Експерти кажуть, що свого часу потенційний "притулок від інфляції" біткоїн не зміг відірватися від своєї сильної кореляції з іншими ризиковими активами, включаючи цінні папери технологічних компаній, а інвестори схиляються до класичних сценаріїв і більш безпечних притулків.
Що буде з біткоїном і чому падає курс
У листопаді минулого року біткоїн торгувався на рівні майже 70 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис. Однак нового піку не сталося, а 2022 рік ознаменував собою крах всіх основних діджитал-активів.
З початку літа 2022 біткоїн торгується у відносно вузькому діапазоні. За цей час ціна криптовалюти опускалася до $17,6 тис. і на піку досягала $25 тис.
Ветеран криптотрейдінгу Тон Вейс, який передбачив обвалення ціни біткоїна у 2018 році, допускає, що падіння головної криптовалюти з поточних рівнів може дійти до $10-11 тисяч.