Максимально ціна на популярну криптовалюту піднялася 6 січня до 35,751 тисяч доларів.

Ціна найпопулярнішої в світі криптовалюти Bitcoin 6 січня 2021 року перевищила позначку 35 тисяч доларів, таким чином оновивши історичний максимум за всю історію існування біткоїна.

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Як свідчать дані порталу CoinDesk, максимально ціна за один біткоїн піднялася вранці 6 січня до 35,751 тисяч доларів.

Згодом вартість біткоїна трохи відкотилася назад і станом на 16:00 за київським часом становить 34,663 тисячі доларів.

Що таке біткоїн та який у нього курс

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним 2009 року, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку свого інування ця криптовалюта коштувала всього кілька центів та практично не привертала до себе уваги громадськості. Лише 2013 року курс біткоїна уперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч. Втім вже наступного року курс біткоїна вже стрімко падав, і так тривало кілька років. 13 березня 2020 року ціна криптовалюти Bitcoin впала на 32% до 3915 доларів, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

2 серпня біткойн вперше в 2020 році піднявся до 12 тисяч доларів, а у грудні 2020 року вже встановлював рекорд за рекордом.

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Автор: Марина Григоренко