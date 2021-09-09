У 2022 році курс біткоїна може піднятися до $175 тис. / фото УНІАН, Володимир Гонтар
До кінця 2021 року курс біткоїна може піднятися до позначки в $100 тис.
Такий прогноз зробили аналітики банківської корпорації Standard Chartered, повідомляє Reuters.
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У 2022 році курс біткоїна може піднятися до $175 тис.
"Ми очікуємо піку близько $100 тис в кінці 2021 або початку 2022 року", – заявили в Standard Chartered.
Станом на 13:23 за Києвом курс біткоїна становив $46 тисяч, повідомляє Сoindesk.
Скриншот Coindesk
Закон про віртуальні активи:
- 2 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про віртуальні активи, який передбачає законодавче врегулювання ринку таких активів.
- 8 вересня 2021 року Рада прийняла закон про біткоїн. Закон передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.
Визнання біткоїна законним платіжним засобом:
7 вересня 2021 року Сальвадор першим у світі визнав біткоїн законним платіжним засобом.