8 вересня 2021 року Рада ухвалила закон про біткоїн.

До кінця 2021 року курс біткоїна може піднятися до позначки в $100 тис.

Такий прогноз зробили аналітики банківської корпорації Standard Chartered, повідомляє Reuters.

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У 2022 році курс біткоїна може піднятися до $175 тис.

"Ми очікуємо піку близько $100 тис в кінці 2021 або початку 2022 року", – заявили в Standard Chartered.

Станом на 13:23 за Києвом курс біткоїна становив $46 тисяч, повідомляє Сoindesk.

Закон про віртуальні активи:

2 грудня 2020 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про віртуальні активи, який передбачає законодавче врегулювання ринку таких активів.

8 вересня 2021 року Рада прийняла закон про біткоїн. Закон передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

Визнання біткоїна законним платіжним засобом:

7 вересня 2021 року Сальвадор першим у світі визнав біткоїн законним платіжним засобом.

Автор: Олена Коваленко