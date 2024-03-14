Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,91 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 14 березня, зріс на 15 копійок і становить 38,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 42,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,35 грн, євро – за курсом 41,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 15 копійок і складає 38,91 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також подорожчав – на 19 копійок, до 42,5745 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 14 березня, зріс на 15 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,70 грн за євро.

Курс долара в Україні у більшості кас банків до 15 березня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,80 до 38,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 37,90 до 38,75 грн/дол., прогнозував раніше аналітик Олексій Козирєв.

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