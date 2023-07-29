Курс євро сьогодні становить 41,95 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 29 липня, подешевшав на 10 копійок – до 37,55 грн за долар. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,95 грн/дол., євро - 40,95 грн/євро.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,95 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Що відбувається з курсом

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 29 липня, послабився на 10 копійок – до 37,80 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок - до 41,95 грн/євро.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наприкінці липня та на початку серпня ситуація на готівковому валютному ринку докорінним чином не зміниться, проте ринок вже перебуває в передчутті осінніх змін.

За словами експерта, йдеться про вже анонсований перегляд облікової ставки (яка може скоротитися з наявних 25% на 1-2 в.п.), а також подальшу лібералізацію ринку (зокрема це стосується про повернення до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют).

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