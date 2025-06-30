Гривня має потенціал до подальшого зміцнення за умови збереження низького попиту на валюту.

Наступного тижня курс долара, ймовірно, залишиться стабільним, з можливими коливаннями у межах 20–30 копійок.

Як розповіла директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько в переданому УНІАН коментарі, гривня має потенціал до подальшого зміцнення за умови збереження низького попиту на готівкову валюту.

"Водночас початок місяця – це період виплат, податків і закупівель, тому попит на валюту з боку бізнесу може тимчасово зрости й трохи вплинути на курс", – каже експертка.

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За її словами, минулого тижня валютний ринок в Україні залишався стабільним. Долар поступово дешевшав, а гривня – зміцнювалась. Основна причина – низький попит на валюту.

Лише в п’ятницю курс трохи зріс, а до того переважала тенденція до зниження. У понеділок усе було спокійно, у вівторок долар помітно подешевшав – з 41,90 до 41,72 грн/дол. У п’ятницю ж долар дещо підріс – до 41,85 грн/дол.

"Минулий тиждень загалом пройшов під знаком зміцнення гривні. Винятком став лише вівторок, коли офіційний курс долара трохи зріс. Ослаблення тиску на гривню стало можливим завдяки надходженню зовнішньої фінансової допомоги – траншів від ЄС та МВФ, що підтримали золотовалютні резерви країни", – пояснила Золотько.

Вона також зазначила, що Нацбанк активно підтримував гривню, аби не допустити різких коливань курсу. Саме завдяки його валютним інтервенціям готівковий ринок залишався стабільним – долар поступово дешевшав у середині тижня без різких стрибків. Регулятор тримає ситуацію під контролем і не дозволяє курсу виходити за межі прогнозованого діапазону, навіть якщо на гривню зростає тиск.

Курс валют – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 1 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,78 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, євро продовжує бити рекорди. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,99 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку.

Попередній максимум був зафіксований в понеділок, 30 червня, з курсом 48,78 грн.

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