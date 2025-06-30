Продати долар можна в середньому за курсом 41,38 грн, а євро – 48,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 30 червня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,38 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 20 копійок і складає 49,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,55 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,68 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,30 грн/євро, а курс продажу - 49,08 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 30 червня, складає 107 650 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 486 750 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 30 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, євро продовжує бити рекорди. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,78 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 14 копійок. Попередній максимум був зафіксований 27 червня з курсом 48,64 гривні.

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