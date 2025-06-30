Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,99 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 1 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,78 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, євро продовжує бити рекорди. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,99 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 21 копійку. Попередній максимум був зафіксований в понеділок, 30 червня, з курсом 48,78 грн.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,80/41,83 грн/дол., а євро - 49,02/49,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 30 червня подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,38 гривні за долар.

При цьому курс євро до гривні зріс на 20 копійок і складає 49,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,55 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 30 червня зріс на 15 копійок і становить 41,90 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 25 копійок і складає 49,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

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