Обмінний курс гривні до євро встановлено на рівні 47,77 грн.

Національний банк України встановив на вівторок, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,77 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 74 копійки й оновила історичний максимум.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43-41,46 грн/дол., а євро - 47,79/47,80 грн/євро.

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Курс долара в Україні - останні новини

В обмінниках України сьогодні середній курс долара становив 41,10 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 40,95 гривні. Водночас курс готівкового євро становив 47,32 грн/євро, а курс продажу - 46,87 грн/євро.

Зі свого боку "ПриватБанк" встановив на сьогодні курс долара до гривні на рівні 41,55 гривні за долар, а курс євро - 47,90 гривні.

Варто зазначити, що золото сягнуло рекордного максимуму через побоювання з приводу зростання світової економіки на тлі торговельної війни між США і Китаєм. Водночас долар продовжив падіння і досяг трирічного мінімуму.

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