Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 21 квітня, не змінився і становить 41,55 гривні за долар, як і в п'ятницю, 18 квітня. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 55 копійок – до 47,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 46,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 18 копійок і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 квітня, подорожчав одразу на 69 копійок і становить 48,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 47,03 грн за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,95 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,32 грн/євро, а курс продажу - 46,87 грн/євро.

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