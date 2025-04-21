Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 21 квітня, не змінився і становить 41,55 гривні за долар, як і в п'ятницю, 18 квітня. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 55 копійок – до 47,90 гривні за євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 46,90 гривні за одиницю іноземної валюти.
Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 18 копійок і складає 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 21 квітня, подорожчав одразу на 69 копійок і становить 48,08 гривні.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на 21 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 47,03 грн за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.
В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,95 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,32 грн/євро, а курс продажу - 46,87 грн/євро.