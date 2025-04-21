Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 46,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 21 квітня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 41,60 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 47,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 46,75 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,10 грн/дол., а продати долар можна за курсом 40,95 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,32 грн/євро, а курс продажу - 46,87 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 21 квітня, складає 87 545 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 618 610 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 21 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,40 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 47,03 грн за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

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