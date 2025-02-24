Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 24 лютого, знизився на 5 копійок і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро – за курсом 43,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подорожчав до 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 лютого, зріс на 20 копійок і складає 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 24 лютого знизився на 3 копійки і в середньому становить 42 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 44,09 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.

Національний банк України встановив на 24 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що впродовж останніх днів лютого та на початку березня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною: коливання офіційного курсу долара відбуватимуться в межах 41,6 - 42,2 гривні, а попит і пропозиція залишатимуться у відносному балансі.

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