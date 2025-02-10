Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, а євро – 43,48 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 10 лютого, не змінився і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 43,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 42,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 10 лютого, складає 43,48 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці зріс до 41,70 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,45 грн/євро, а курс продажу - 43,25 грн/євро.

НБУ встановив на 10 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки. Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,03 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня варто очікувати, що загальна картина на валютному ринку лишатиметься майже без змін.

Вас також можуть зацікавити новини: