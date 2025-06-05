Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 6 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,38 грн за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 47,38/47,41 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в банках України 5 червня не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар, тобто 100 доларів в банку можна придбати за 4180 гривень. Продати американську валюту можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро зріс на 5 копійок і складає 47,80 гривні за євро, таким чином, 100 євро коштують 4780 гривень. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 3 копійки і становить 41,75 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складає 47,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 46,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

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