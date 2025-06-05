Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, а євро – 47,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 5 червня, не змінився і в середньому становить 41,80 гривні за долар, тобто 100 доларів в банку можна придбати за 4180 гривень. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і складає 47,80 гривні за євро, таким чином, 100 євро коштують 4780 гривень. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,44 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,60 грн/євро, а курс продажу - 47,41 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 5 червня, складає 104 527 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 331 100 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 5 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,48 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,20 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 23 копійки.

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