Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 5 червня, зріс на 3 копійки і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 47,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 46,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 5 червня, також залишився незмінним – 47,85 гривні.

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Нацбанк встановив 5 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,48 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Офіційний курс євро сьогодні встановлено на рівні 47,20 грн за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 23 копійки.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,44 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Водночас курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,60 грн/євро, а курс продажу єдиної європейської валюти - 47,41 грн/євро.

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