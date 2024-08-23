Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 23 серпня, залишився на попередньому рівні і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 46,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 45,10 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився незмінним і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і становить 46,30 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 41,42 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,35 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 4 копійки і складає 46,10 грн/євро (курс продажу – 45,90 грн/євро).

Національний банк України встановив на пʼятницю, 23 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,29 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,98 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Слід зазначити, що аналітики ICU вважають, що курс долара в Україні до кінця року помірно зростатиме.

Вас також можуть зацікавити новини: