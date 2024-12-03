Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 3 грудня, зріс на 5 копійок і становить 41,90 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок складає 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні склав до 44,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,85 грн/дол., що на 5 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

Нацбанк встановив на 3 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,65 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником, і досягла нового історичного мінімуму. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,72 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок.

Експерти традиційцно дали українцям поради стосовно того, що робити з валютою - продавати чи купувати долар та євро, а також на чому краще заробляти.

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