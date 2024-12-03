Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 3 грудня, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок і становить 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який курс долара сьогодні у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,85 грн/дол., що на 5 копійок дорожче за вчорашній показник, а продати долар можна за 41,80 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 3 грудня, складає 95 390,69 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 993 013,32 грн.

Курс долара в Україні – останні новини

НБУ встановив на 3 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,65 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником, і досягла нового історичного мінімуму. Офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,72 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що зараз саме час купувати долар і євро, поки курс ще більше не зріс. За його словами, у грудні і, можливо, в січні триватиме поступове зростання курсу до 43 грн/долар, тому є сенс зараз запастися доларами і євро і навіть заробити на їхньому продажі пізніше.

Вас також можуть зацікавити новини: