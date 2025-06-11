Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, а євро – 47,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 11 червня, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 9 копійок і складає 47,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,44 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,70 грн/євро, а курс продажу - 47,55 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 11 червня, складає 109 542 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 547 630 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк посилив курс гривні, попри збереження значного дефіциту валюти й великий обсяг інтервенцій, і найближчим часом не відмовлятиметься від політики міцної гривні, йдеться у щотижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Аналітики ICU зазначили, що Національний банк почувається цілком комфортно з поточними обсягами тижневих інтервенцій, близькими до середньотижневого рівня за час повномасштабної війни.

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