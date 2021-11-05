Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,10 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 8 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,10 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30,10 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок порівняно з попереднім показником.

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 5 листопада котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,10/26,12 грн/дол., до євро - на рівні 30,05/30,07 грн/євро.

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Курс в обмінниках

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 5 листопада, зміцнився на 8 копійок – до 26,30 грн/дол. Курс гривні до євро зміцнився на 10 копійок – до 30,45 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,15 грн за долар, євро – 30,10 грн за євро.

Національний банк України на п'ятницю, 5 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,19 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій