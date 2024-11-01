Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 1 листопада, знизився на 2 копійки і складає 41,53 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 45,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,93 грн, євро – за курсом 44,20 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 20 копійок – до 45,25 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні не змінився і складає 41,50 грн/долар в середньому, а продати американську валюту можна за 41,45 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 1 копійку і складає 45,19 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлено на рівні 45,05 грн/євро.

НБУ встановив на 1 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро встановлений на рівні 44,85 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 21 копійку.

На думку начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня основні валютні зміни відбуватимуться в межах 41,2-41,9 грн/дол. на готівковому ринку.

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