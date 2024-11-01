Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 1 листопада, подешевшав на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 45,20 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 грн за євро.

Який курс долара сьогодні у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку не змінився і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 1 копійку і складає 45,19 грн/євро (курс продажу – 45,05 грн/євро).

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Курс біткоїна до долара

Вартість біткоїна в доларах станом на сьогоднішній ранок складає 69 344,00 дол. У гривні ціна цієї криптовалюти сьогодні становить 2 854 663,04 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 1 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,22 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро встановлений на рівні 44,85 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 21 копійку.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом наступного тижня основні валютні зміни відбуватимуться в межах 41,30-41,55 грн/дол., однак допустимі коридори валютних змін залишаться ширшими: 41,1-41,7 грн/дол. на міжбанку та 41,2-41,9 грн/дол. на готівковому ринку.

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