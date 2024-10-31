Протягом тижня основні валютні зміни відбуватимуться в межах 41,30-41,55 грн/дол.

На валютному ринку, наступного тижня ситуація залишатиметься відносно спокійною.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, на відміну від зовнішніх обставин (прискорення інфляції, очікування важкої зими) всередині ринку діятимуть досить комфортні умови: попри щоденні коливання, вони будуть різноспрямованими та залишатимуться незначними, а попит буде погамований валютними інтервенціями.

Очікується, що протягом тижня основні валютні зміни відбуватимуться в межах 41,30-41,55 грн/дол., однак допустимі коридори валютних змін залишаться ширшими: 41,1-41,7 грн/дол. та 45-47 грн/євро на міжбанку та 41,2-41,9 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро на готівковому ринку.

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"Варто додати, що поступово ринок може "дотягнутися" до закладеного в бюджеті курсу на кінець року, а це 42,1 грн/дол. Проте це відбуватиметься повільно, без рвучкості та напруги", - зазначив банкір.

За словами Лєсового, як і раніше, на ринку провідну роль відіграватиме міжбанк: обмінні пункти, комерційні банки у своєму курсоутворенні реагуватимуть на показники безготівкового ринку з додаванням комісії. Відтак можна сказати, що курсові показники на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними, принаймні суперечностях у трендах не спостерігатиметься.

Основні показники валютного ринку, за прогнозом експерта, протягом 4-10 листопада будуть наступними:

коридори валютних змін: 41,1-41,7 грн/дол. та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,2-0,3 грн, у банках — до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах — до 0,5 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: залежно від валюти до 0,3-0,5 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

"Отже, наразі відсутні будь-які ознаки, що валютний ринок не витримає випробування інфляцією. Попри вільне курсоутворення, ситуація залишається під пильним наглядом Нацбанку, який всіляко "пом’якшуватиме" вплив інфляції на курсові показники", - резюмував Лєсовий.

Курс валют в Україні

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 31 жовтня, знизився на 5 копійок і складає 41,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 45,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку знизився на 5 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 5 копійок і складає 45,20 грн/євро (курс продажу – 45,04 грн/євро).

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