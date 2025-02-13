Перемир'я між Києвом і Москвою дає євро можливості для зростання.

Долар на світовому ринку пішов донизу на тлі переговорів президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Перспективи припинення війни в Україні посилили позиції євро.

Видання Bloomberg пише, що скандинавські та європейські валюти очолили ралі проти долара. Зазначається, що євро зріс на 0,5% до 1,0435 долара, угорський форинт зміцнився на 0,8%, досягнувши максимуму з кінця листопада, а польський злотий зріс на 0,6%.

"Надії на перемир'я між Росією та Україною підігрівають позитивні настрої після бесіди Трампа з Путіним", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank Ltd. у Сіднеї.

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За його словами, перемир'я між Москвою і Києвом дає євро потенціал для стрибка вгору.

Офшорний юань зріс на 0,4% щодо долара, тому що жваві настрої інвесторів сприяли широкому зростанню азіатських валют.

"Рух долара було спровоковано купівлею євро, а потім спрацювали стопи за іншими позиціями щодо долара", - сказав Елвін Тан, голова відділу валютної стратегії Азії в RBC Capital Markets у Сінгапурі. "У цьому русі також присутній елемент ризику".

Війна в Україні - мирні переговори

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з Володимиром Путіним погодився почати переговори про припинення війни, що є зміною попередньої політики США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також представив президенту України Володимиру Зеленському угоду про економічне партнерство під час свого візиту до Києва.

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